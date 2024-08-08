По его словам, теперь существенная часть глобальных сообществ считает Россию законной целью для любых операций и типов оружия.

Международная реакция на события в Курской области России оказалась спокойной, а мифическая российская грубость обернулась против нее самой. Об этом в своем Telegram-канале написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Абсолютно спокойная, взвешенная, объективная, основанная на понимании духа международного права и принципов ведения оборонительной войны - именно такова международная реакция на события в Курской области РФ. Неожиданно, неожиданно, но крайне показательно и демонстративно. Одни не заметили. Другим все равно. Большинство тихо одобряет", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что "невозможное стало возможным", и "мифическая российская грубость и "беспредельность" обернулись против самой России".

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"Собаку, извините, справедливо признали бешеной. Теперь существенная часть глобальных сообществ считает РФ законной целью для любых операций и типов оружия", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Он отметил, что речь идет о результате огромной дипломатической, юридической и просветительской работы.

"Кроме армии оккупанта, Украина также успешно борет исторически сильные пророссийские симпатии в некоторых регионах мира и страх эскалации на Западе", - добавил Подоляк.

Так, отметил он, "последний год был очень тяжелым, и никто не обещает, что следующий станет легче".

"Но мы имеем победы, как видите, не только на поле боя", - написал советник.

Бои в Курской области - детали

6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. 7 августа российские паблики сообщали, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль ряд населенных пунктов области и продвигаются дальше вглубь России.

Согласно выводам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись уже на 10 км вглубь Курской области.

В своем вечернем видеообращении сегодня, 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано.

Глава государства также отметил, что сегодня было уже три доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, и они были "результативные".

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