Американские аналитики считают, что последняя серия ударов россиян по энергетике Украины является частью более широкой кампании, которая преследует две цели.
В отчете американского Института изучения войны (ISW) указывается, что с начала полномасштабного вторжения в осенне-зимний период оккупанты неоднократно атаковали украинскую инфраструктуру. Последние удары пришлись на 16-17 и 25-26 ноября.
Вчера Минобороны РФ заявило, что захватчики нанесли удар 12-13 декабря в ответ на украинскую атаку на Таганрог Ростовской области 11 декабря. Во время этого были использованы предоставленные союзниками американские дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время, отмечают аналитики ISW, россияне, вероятно, и так планировали провести такой удар независимо от того, что произошло. Атаку 11 декабря они просто использовали, чтобы оправдать свои удары по украинской энергетике, которые продолжаются чуть ли не всю войну.
В результате эксперты пришли к выводу, что российские сообщения, вероятно, направлены на достижение двух целей. Во-первых, враг хочет смягчить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России.
Во-вторых, это должно поддержать кампанию Кремля по рефлексивному контролю. В частности, Москва уже давно пытается заставить западные страны принять решение об использовании Украиной западного оружия и будущих мирных переговоров в пользу России.
Ракетная атака 13 декабря - что известно
Президент Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным отчетам, россиянами было запущено 93 ракеты, из них удалось сбить 81 ракету. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников
Впоследствии Воздушные силы ВСУ уточнили, что речь шла о 287 средствах воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА. Нашим защитникам удалось сбить 81 вражескую ракету и 80 дронов, еще 105 дронов не достигли целей.
После этого в России цинично оправдали массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины, назвав его "ответом" за удар по аэродрому в Таганроге.