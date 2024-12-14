По словам аналитиков, удар по Таганрогу лишь причина оправдать атаку на украинскую энергетику, которая все равно состоялась бы.

Американские аналитики считают, что последняя серия ударов россиян по энергетике Украины является частью более широкой кампании, которая преследует две цели.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) указывается, что с начала полномасштабного вторжения в осенне-зимний период оккупанты неоднократно атаковали украинскую инфраструктуру. Последние удары пришлись на 16-17 и 25-26 ноября.

Вчера Минобороны РФ заявило, что захватчики нанесли удар 12-13 декабря в ответ на украинскую атаку на Таганрог Ростовской области 11 декабря. Во время этого были использованы предоставленные союзниками американские дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время, отмечают аналитики ISW, россияне, вероятно, и так планировали провести такой удар независимо от того, что произошло. Атаку 11 декабря они просто использовали, чтобы оправдать свои удары по украинской энергетике, которые продолжаются чуть ли не всю войну.

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В результате эксперты пришли к выводу, что российские сообщения, вероятно, направлены на достижение двух целей. Во-первых, враг хочет смягчить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России.

Во-вторых, это должно поддержать кампанию Кремля по рефлексивному контролю. В частности, Москва уже давно пытается заставить западные страны принять решение об использовании Украиной западного оружия и будущих мирных переговоров в пользу России.

Ракетная атака 13 декабря - что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным отчетам, россиянами было запущено 93 ракеты, из них удалось сбить 81 ракету. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников

Впоследствии Воздушные силы ВСУ уточнили, что речь шла о 287 средствах воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА. Нашим защитникам удалось сбить 81 вражескую ракету и 80 дронов, еще 105 дронов не достигли целей.

После этого в России цинично оправдали массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины, назвав его "ответом" за удар по аэродрому в Таганроге.

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