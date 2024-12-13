Очередная атака российских оккупантов в основном была нацелена на объекты энергетики Украины.

Украинским защитникам неба во время массированной комбинированной российской атаки удалось сбить 81 вражескую ракету и 80 дронов, еще 105 дронов не достигли целей.

Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram, с 14.00 12 декабря по 10.00 13 декабря 2024 года противник совершил комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА", - говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, российские захватчики запустили следующие средства поражения:

- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область);

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Брянской области и временно оккупированного Крыма);

- 1 баллистическая ракета KN-23 (из Брянской обл.);

- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (из Волгоградской обл.);

- 24 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

- 7 крылатых ракет "Искандер-К" (из Воронежской и Ростовской обл.);

- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 (из воздушного пространства над оккупированной частью Луганщины);

- 193 ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска и Миллерово.

При этом, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали истребители F-16.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, по состоянию на 11.30 подтверждено сбитие:

- 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

- 1 баллистической ракеты "Искандер-М";

- 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь.

"В очередной раз ракетно-дроновой удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины", - говорится в сообщении.

Массированная атака оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что сегодняшняя атака российских оккупантов стала для Прикарпатья самой массированной за все время российско-украинской войны. Под вражеским прицелом были объекты критической инфраструктуры. В области зафиксированы попадания.

Атаке подверглась Одесса и пригород. Повреждены ангар и машины транспортного предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что этим обстрелом российские захватчики показали "мирный" план диктатора Владимира Путина, который заключается в том, чтобы уничтожить все в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: