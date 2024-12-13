В небе фиксируют вражеские ракеты.

В Украине продолжается воздушная тревога, однако к угрозе со стороны "шахедов" присоединились российская авиация и флот. Около 3:23 был зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Обновлено 7:33. Группы ракет на Кировоградщине продолжают движение в Черкасскую область.

Обновлено 7:32. Ракеты на Черниговщине, курсом на Киевщину, а с Сумщины - на Полтавскую.

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Обновлено 7:26. Ракеты с Сумщины курсом на Черниговщину.

Обновлено 7:25. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Также ракеты на Сумщине.

Обновлено в 7:23. Группы ракет на востоке Николаевщины, курс - север/северо-восток.

Обновлено 7:22. Ракета в сторону Николаева.

Обновлено 7:18. Группа крылатых ракет с Херсонщины, курс - Николаевщина.

Обновлено 7:09. "Ванек" пишет о пуске "Калибров" из акватории Черного моря.

Обновлено 6:50. ВС ВСУ сообщают о скоростной цели на Харьковщине в Донецком направлении.

Обновлено 6:49. Баллистика на Харьков.

Обновлено 6:27. Взрывы в Кременчуге. До этого россияне атаковали пригород Харькова баллистикой.

В 5:59 ВС ВСУ сообщили о скоростной цели из Харьковской области в сторону Полтавы. Впоследствии в ведомстве заявили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления. Telegram-канал "Николаевский Ванек" отметил, что 8 бортов Ту-95мс, якобы, осуществили две волны пусков ракет. Кроме того, в море 2 фрегата РФ и один малый ракетный корабль. Пока информации о "Калибрах" нет.

Война в Украине - ракетная опасность

Ранее военный эксперт Иван Ступак предупреждал, что россияне, вероятно, готовят новую массированную атаку по Украине, во время которой могут выпустить, в частности, "Орешник".

В Пентагоне недавно предупредили, что российские оккупационные войска могут на днях снова применить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине.

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