Между предыдущим ударом РФ 28 ноября и нынешним прошло около двух недель.

После сегодняшнего массированного удара по Украине Россия перешла в стадию подготовки к следующей атаке и накоплению ракет и дронов. Военный аналитик Александр Коваленко рассказал, когда ожидать следующего удара и применит ли Россия в этот раз "Орешник".

Как отмечает Коваленко, между предыдущим ударом 28 ноября и нынешним прошло около двух недель. Этого времени достаточно, чтобы провести доразведывательные мероприятия, изучить, уточнить новые маршруты, подготовить и загрузить боекомплект. То есть с учетом обстрела 13 декабря оккупанты к следующему удару подготовятся к 23-26 декабря, как раз на новогодние праздники, отмечает эксперт.

"О том, что у оккупантов есть фетиш на нанесение ударов под праздники, известно давно. С начала полномасштабного вторжения практически каждый Новый год в Украине проходит под канонаду (до, во время и после часа "икс"). Рождество (особенно сейчас - отмечаемое в Украине в разрез с навязываемой идеологией РПЦ), Новый год и дни после него – это наиболее экстремально опасный период", - подчеркивает он.

Видео дня

При этом россияне могут провести доразведывательную работу посредством налета дронов и удара ограниченным боекомплектом, но в целом наиболее напряженными днями будут именно праздничные, считает эксперт.

В то же время, добавляет он, скорее всего, эти удары не будут массированнее тех, что были в ноябре - такого ресурса у оккупантов нет – еси они планируют растянуть его на несколько ударов.

Кроме того, Коваленко не исключает, что до конца года Россия может повторить применение ракеты "Орешник".

"Но учитывая ее относительно посредственный эффект, вполне может совместить ее с массированными обстрелами на праздничные дни. И разрушения от обычного вооружения российская пропаганда будет списывать на эффект от "не имеющего аналогов в мире "Орешника"", - отмечает он.

Удар России по Украине 13 декабря

Оккупанты запустили по Украине 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА. Украинским защитникам удалось сбить 81 вражескую ракету и 80 дронов, еще 105 дронов не достигли целей.

председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что сегодняшняя атака российских оккупантов стала для Прикарпатья самой массированной за все время российско-украинской войны.

Также из-за обстрелов энергетики снизили мощность пяти энергоблоков Украины.

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