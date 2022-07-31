К обстрелу колонии в Еленовке с военнопленными не причастны системы HIMARS или осколочно-фугасные боеприпасы.

Внутри помещения в Оленевке, где содержались военнопленные украинцы, русские могли взорвать термобарический боеприпас, инсценировав обстрел.

Об этом сегодня заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что британские эксперты поддержали версию о том, что к обстрелу колонии с военнопленными не причастны системы HIMARS или осколочно-фугасные боеприпасы, то есть это не реактивная и не ствольная артиллерия.

"Британские эксперты предположили, что в помещении могли взорвать термобарический боеприпас. Как раз он обладает объемно-детонирующим действием, выжигает кислород, приводит к смерти людей и вызывает пожары, особенно внутри", - сказал Жданов.

Он также перечислил признаки, свидетельствующие в пользу версии о взрыве внутри помещении.

"Главный признак, который показывает, что это не взрыв фугасного снаряда - то, что все кровати стоят на местах и дом практически цел: крышу должно было снести, кровати должно было разбросать в стороны... Но этого нет. Тела цели, обгоревшие лежат на местах, их тоже должно было изувечить взрывной волной. Также должны были остаться воронки в полу от фугасных снарядов. Этого ничего нет, есть только следы от пожара. Это говорит о том, что была вызывающая пожар взрывчатка. И что это был не снаряд, а именно подрыв здания изнутри. И британцы тоже поддерживают версию о том, что это постановочное убийство заложников, которыми считаются военнопленные", - подчеркнул Жданов.

Он добавил, что это преступление должна расследовать ООН совместно с Красным Крестом.

Напомним, в пятницу, 29 июля, российские терористы заявили о гибели 50 украинских бойцов, в том числе "азовцев", в результате удара по Еленовской колонии. По данным ГУР МО, взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должны были специально оборудовать для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

Расследователи из InformNapalm убеждены, что российские оккупанты для массовой казни украинских военнопленных в колонии в Еленовке применили термобарическое оружие. Россияне учинили расправу над украинскими бойцами, защищенными международным правом, чтобы обвинить Украину в намеренном обстреле из HIMARS и заодно дискредитировать американские РСЗО. Но сделали они это неумело, поскольку не знают, как работают эти системы.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

Разведка и СБУ сообщили, что колонию взорвали наемники ЧВК "Вагнера"("Лига"). Это сделали для сокрытия фактов хищения средств, которые выделялись на содержание украинских пленных.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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