Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ.

К "еленовскому преступлению", во время которого были убиты 40 украинских бойцов, причастны наемники ЧВК "Вагнера".

Как отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, взрывы в Еленовке, которые привели к гибели украинских защитников - сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны Вооруженных сил оккупанта.

"По имеющейся информации, он совершен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПГК - Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Также разведчики акцентируют, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

"Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников", - отмечает ГУР МО.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал все международные институты выразить жесткую позицию относительно событий в Еленовке.

Еленовское преступление: что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что жители оккупированной Еленовке информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Украинская разведка также зафиксировала артиллерийские обстрелы в направлении Еленовки, сообщала "УП" со ссылкой на источники.

Впоследствии возникла версия, что здание колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, могли взорвать изнутри.

За несколько дней до события в это место, как сообщается, были переведены взятые в плен бойцы "Азова".

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".

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