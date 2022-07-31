По словам эксперта, Россия сознательно играет на резких эмоциях украинцев по теме пленных воинов "Азова".

Массовое убийство украинских военных из "Азовстали" в Еленовке - это информационно-психологическая операция. Россия не случайно выбрала именно "азовцев" целью этого военного преступления.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире национального телемарафона 31 июля.

"Ситуация вокруг "азовцев" будет продолжаться как минимум год в информационном пространстве РФ. Речь идет о том, что эта тема очень болезненна для Украины и педалируется активно российскими СМИ и специальными службами для создания политического раздора внутри нашей страны", - отметил Снегирев.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. В Украине заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ.

По данным разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера".

30 июля ООН заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии.

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