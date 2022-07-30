В случае ракетного удара со HIMARS стены были бы разорваны, потолки - разбиты, арматура разорвана на части, а огонь ничего бы не разрушил.

Расследователи из InformNapalm убеждены, что российские оккупанты для массовой казни украинских военнопленных в колонии в Оленовке применили термобарическое оружие.

Об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества.

Расследователи убеждены, что россияне устроили расправу над украинскими бойцами, защищенных международным правом, чтобы обвинить Украину в намеренном обстреле из HIMARS и заодно дискредитировать американские РСЗО. Но сделали они это неумело, поскольку не знают, как работают эти системы.

Авторы материала обращают внимание, что здание в Оленовской колонии сделано из бетонного кирпича с жестяной крышей. В случае ракетного удара со HIMARS стены были бы разорваны, потолки - разбиты, арматура разорвана на части, а огонь ничего бы не разрушил.

Но окончательным доказательством того, что это не была ракета GMLRS, является отсутствие ударного кратера.

"Ракеты GMLRS M31 поражают цель под углом 90 градусов со скоростью Маха 4+, чтобы разбить крышу и взорваться внутри (а также разбить секретную систему наведения, компоненты GPS и датчики на конце ракеты). Жестяная крыша здания в Оленовке слишком слаба, чтобы разбить ее и сработать ракетой GMLRS, поэтому, если бы попала ракета GMLRS, посреди комнаты должен был бы быть ударно-детонационный кратер. А его нет", - говорится в материале.

Также, подчеркивают эксперты, ракеты M31 GMLRS содержат 51 фунт PBX-109, смесь 64% RDX и 20% алюминия и 16% пластиковых наполнителей HTPB/IPDI. Алюминий используется для усиления эффекта взрыва, но это не термобарическое оружие, которое сжигает цель.

"Если бы в Оленевку попала ракета GMLRS, то внутри не было бы обгоревших... Взрывом бы всех разорвало, а не сожгло заживо. Термобарическое оружие сжигает жертв, оставляя тела невредимыми. Оленовка ракетой GMLRS не поражена",- заключают аналитики.

Расследователи предполагают, что Россия использовала термобарические оружие для сжигания военнопленных во сне. Повреждения здания и жертвы от пожара, а также отсутствие кратера от удара и отсутствие повреждений от взрыва это подтверждают.

"Вероятно, русские заперли дверь, выстрелили внутрь через окна термобарическими боеприпасами РПО-А "Шмель" или МРО-А, а потом подождали, пока все погибнут. Оба оружия состоят на вооружении "ДНР" с 2014 года", - высказался расследователь Томас Тейнер.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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