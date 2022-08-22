Для Путина он может обернуться капитуляцией.

Для Запада оптимальным сценарием завершения войны в Украине является выход на позиции до 24 февраля. Для диктатора Путина он чреват капитуляцией и отстранением от власти.

Такой прогноз озвучил "Главреду" директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, этот вариант ранее проговаривал Борис Джонсон, называя его возможным до конца текущего года. Дальнейшее освобождение территорий - Крыма и части Донбасса, по мнению эксперта, будет зависеть от ситуации на фронте. Не исключены и политические способы решения вопроса.

"Что касается Крыма и оккупированных ранее территорий Донбасса, здесь уже как карта ляжет, я уже об этом сказал. Если будет деградация и капитуляция российской армии, тогда это возможно. Если это будет просто движение, шаг за шагом, то, думаю, украинское военно-политическое руководство на такой вариант не пойдет. В таком случае дальше будут включаться какие-то политические механизмы и решения", - сказал Бадрак.

"Что касается преемника, интересно посмотреть, кто им станет и какую политику он будет проводить. Я не думаю, что преемником мог бы стать, условно говоря, 72-летний Николай Патрушев. Даже российские "ястребы" будут думать о том, как вывести Россию из полной деградации. Возможно, с этой целью они найдут какой-то более приемлемый вариант. И тогда будут возможны, в том числе, переговоры по Крыму и Донбассу", - допускает эксперт.

Он не исключил, что сценарий выхода на границы до полномасштабного вторжения уже может быть согласован с Киевом.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал возможные варианты завершения войны в Украине.