Одним из вариантов эксперт указал привлечение миротворцев.

Военный эксперт Олег Жданов озвучил возможные варианты полного окончания войны после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991-го года.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.

"Главная наша задача на сегодняшний день – достичь границ 91-го года, выйти на государственную границу. Дальше будем решать ситуацию по мере того, как она будет развиваться", – отметил он.

При этом Жданов назвал возможные варианты завершения войны:

привлечение миротворцев;

создание международной коалиции из состава третьих стран – не участниц конфликта:

огневое воздействие.

Говоря о последнем силовом варианте, Жданов заявил:

"Он неплохо себя показывает. Когда противник знает, что он может быть уничтожен, он 10 раз подумает, выходить ли на позицию и обстреливать".

Ранее Олег Жданов рассказал, что будет после окончания горячей фазы развязанной Россией войны против Украины. По его словам, окончание горячей фазы войны – это как раз выход на границы 91-го года и достижение договоренностей о снижении интенсивности боевых действий.

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