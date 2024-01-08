Метнивест Ахметова назвали крупнейшим частным донором ВСУ.

Компания Метинвест за время войны понесла огромные потери, но адаптировалась к новой реальности, наладила новые цепочки экспорта и перевела производство на военные рельсы, сформировав мощное оборонительное направление. Его компания развивает в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. С начала войны Метинвест выделил на помощь армии уже 2,5 млрд грн, что делает его крупнейшим частным донором ВСУ. Об этом пишет NV + The economist.

Издание указывает: компания наладила технологию производства спецстали для бронепластин - главных составляющих бронежилетов, и щиты для обеспечения безопасности караульных машин ВСУ. Специалисты планируют оснастить броней 200 фронтовых машин.

Также компания передала бойцам более 330 специальных мобильных укрытий -"тайников", произведенных из стали, и изготовила более 250 единиц фальшивой артиллерии — макетов гаубиц и радарных установок. Бронетехнику ВСУ на фронте защищают 32 "ловца ланцетов", которые разработали специалисты Метинвеста.

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Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили более 1500 дронов, 1700 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования, и более 520 автомобилей различного назначения. Кроме того, специалисты компании проводят капитальный ремонт автомобилей для армии.

Всего Метинвест изготовил или закупил за рубежом 150 тыс. бронежилетов, 25 тыс. шлемов и касок, и 31,5 тыс. турникетов. Средства индивидуальной защиты получают военнослужащие Сил обороны Украины, спасатели, коммунальщики и волонтеры, работающие в опасных регионах: это делает компанию одним из крупнейших поставщиков амуниции в Украине.

Кроме того, в рамках крупного проекта Метинвеста и ее акционера Ахметоова, компания начала производство противоминных тралов для танков, помогающих контрнаступлению. Кроме того, группа инвестировала 9,5 млн грн в строительство Центра противоминной деятельности: там научат более 3 тыс. саперов разминировать территории.