Командир аэромобильного батальона вспомнил случай, когда россиянин в плену предлагал ему деньги.

На Кураховском направлении произошел один интересный случай с Сергеем — командиром одного из батальонов 46 отдельной аэромобильной бригады (ОАеМБр). Он рассказал, что один из оккупантов, попав в плен Вооруженным силам Украины, почувствовал себя слишком расслабленно.

"Сидит пленный Илюша, с ним нормально общаемся, у него развязаны глаза, свободные руки. Он уже расслабился, ему дали покурить. Достает такую большую пачку денег, там тысяч 60, и говорит: "Я хочу купить телефон". Я говорю: "Мне ваших денег не надо, прячьте их обратно в карман", - отметил Сергей в эпизоде "Армия TV".

В основном, как сообщается, россияне не слишком часто сдаются в плен, потому что их изначально запугивают. Кроме того, Сергей отметил, что у оккупантов забирают телефоны и документы, но деньги они всегда носят с собой, даже на поле боя, так как боятся, что их своруют.

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Другие новости о сдаче оккупантов в плен ВСУ

Ранее УНИАН сообщал, что на Курщине россияне сдаются в плен через "ВКонтакте". Один из оккупантов был очень благодарен ВСУ за то, что сохранили ему жизнь.

Кроме того, бойцы ВСУ рассказали, что думают о солдатах КНДР. "Мы можем столкнуться с [северокорейцами] напрямую, если произойдет быстрый прорыв. Я предполагаю, что взять их в плен будет трудно", - сказал один из бойцов.

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