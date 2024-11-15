Виртуальный 'командир': на Курщине россияне сдаются в плен через 'ВКонтакте' (видео)

Один из россиян на видео выразил благодарность украинцам, сохранившим его жизнь.

Российские военнослужащие сдаются в плен через социальную сеть "ВКонтакте", сообщает 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада.

Отмечается, что военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими 95 бригады ДШВ запустили аккаунт "виртуального командира" в популярной российской социальной сети "ВКонтакте".

Благодаря этому аккаунту удалось пополнить обменный фонд. Военные 810 бригады морской пехоты РФ охотно сдаются в плен через эту социальную сеть.

В коротком видео видно, что десантники и контрразведчики создали фейковый аккаунт "офицера" 810 бригады российских морпехов. С него вели общение с российскими военнослужащими, предлагая координаты для сдачи в плен. Один из россиян на видео рассказал, что очень благодарен украинцам, которые сохранили его жизнь.

"Я еще молодой. Я так подумал, что еще не готов умирать. Ночью я пошел по координатам, встретил ВСУ и ребят из военной контрразведки. Спасибо, что оставили меня живым", - заявил россиянин.

Ситуация в Курской области

РФ хочет вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что пока россиянам это не удается.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что военные из КНДР уже участвуют в боях на Курщине.

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