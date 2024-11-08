Военные предполагают, что россияне посадят корейцев на вторую линию обороны.

Россия, вероятно, будет держать южнокорейских солдат на второй линии обороны в Курской и Белгородской областях, чтобы высвободить собственные войска для боев на Донбассе. Об этом газете The Washington Post рассказали украинские бойцы, которые воюют на Курщине и Харьковщине.

Согласно данным американской разведки, сейчас в Курской области находится около 10 тысяч солдат армии КНДР. Считается, что Кремль хочет применить их для усиления российских войск, которые пытаются выбить ВСУ из района вокруг Суджи.

Юрий Федоренко, командир батальона "Ахиллес", который воюет в составе 92-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области, сказал, что данные разведки фиксируют присутствие северокорейских войск не только на Курщине, но и в соседней Белгородской области.

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По мнению Федоренко, северокорейские войска будут использованы для укрепления второй линии обороны россиян вблизи Белгорода. Это высвободит российские подразделения, которые там стояли, и их можно будет бросить на Донбасс.

36-летний Валентин Левада, боец подразделения беспилотных систем 82-й бригады, ожидает, что вскоре украинские солдаты встретятся с корейцами в прямом бою.

"Мы можем столкнуться с [северокорейцами] напрямую, если произойдет быстрый прорыв. Я предполагаю, что взять их в плен будет трудно", - сказал он.

Войска КНДР в российско-украинской войне: последние новости

Как писал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что войска Северной Кореи уже понесли потери на территории Курской области РФ. Вместе с тем украинский лидер раскритиковал вялую реакцию Запада на вступление КНДР в войну.

Также мы рассказывали, что Трамп обсудил с президентом Южной Кореи участие войск КНДР в войне против Украины. Во время своего разговора политики выразили обеспокоенность по этому вопросу.

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