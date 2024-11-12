Претенденты на премию Дарвина: на Кураховском направлении ВСУ минусовали оккупантов на лодках

Также 46 ОАэМБр вчера отправила в ад 3 танка и 6 БМП врага.

На Кураховском направлении оккупанты рвались в бой на бронетехнике и даже на резиновых лодках хотели переплыть реку, но их наступление провалилось. Об этом сообщили в 46 Отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечают, что вчера эта бригада отправила в ад 3 танка и 6 БМП врага.

"Давненько в полосе ответственности 46 бригады не попадались колонны вражеской бронетехники. И вот вчера утром они снова появились на горизонте. Всего 12 единиц", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что одновременно с полуночи три группы пехоты противника попытались переправиться через реку на резиновых лодках. "Этим они вызвали большое удивление и сочувствие у наших побратимов. Потому что понять такую тактику на здоровую голову, ну, никак нельзя: в холодной воде, на веслах, под прицельным обстрелом сил обороны...! Вот же они, типичные претенденты на премию Дарвина!", - отмечают в 46 бригаде

Отмечают, что враг выдвигался синхронно для дезориентации и распыления украинской обороны. "Но не учел, что десантники 46 оаэмбр также умеют действовать слаженно и в унисон. Четкие поражения артиллерии и сил беспилотных систем прогнозируемо перевели большинство бронетехники - 3 танка и 6 БМП - в разряд металлолома. А экипажам лодок пришлось неожиданно открыть сезон моржевания, вскоре обогатив белком рацион местной речной фауны", - отмечают в 46 ОАэМБр.

Война в Украине - ситуации на горячих направлениях

Как сообщал УНИАН, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал, что сейчас в Донецкой области оборона украинских защитников остается устойчивой и удерживает удары противника.

По его словам, Покровское и Кураховское направления, Торецк, и Часов Яр, держатся. Он добавил, что там "блестящая оборонительная операция". При этом отметил, что российские оккупанты продолжают незначительное продвижение.

По данным Генштаба ВСУ, ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Всего 11 ноября зафиксировано 187 боевых столкновений.

В частности, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 57 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово.

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