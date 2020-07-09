На Донбассе с начала суток сохраняется перемирие – Минобороны

Украинские военные находятся наготове дать жесткий отпор на враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.

Вооруженные формирования РФ с начала суток соблюдают режим тишины в Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«Сегодня, 9 июля, по имеющейся информации, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на линии боевого соприкосновения по состоянию на 12:00 не зафиксировано», - заявил он.

По словам Гуцуляка, украинские военные продолжают неуклонно соблюдать режим тишины и ежеминутно находятся наготове дать жесткий отпор на коварные враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН, в МИД считают прямой диалог с Россией главным условием для "прорыва" на Донбассе.

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