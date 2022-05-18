Кириленко убежден, что врагу не удастся окружить Краматорск, Славянск или другие города.

Российские захватчики пытались прорваться в районе Авдеевки, но подразделения Вооруженных сил Украины держат позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил во время онлайн брифинге.

"Направление Донецкое - это Авдеевка. Сегодня также были попытки прорыва. Наши Вооруженные силы удерживают позиции", - подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что враг имеет много техники и живой силы.

"Но мы их как уничтожали, так и будем продолжать защищать свою землю до того момента, пока мы не будем в состоянии гнать врага и уничтожать за счет контратак", - добавил Кириленко.

Также, по его словам, уже около трех недель бои идут на Лиманском направлении, а сам Лиман контролируют украинские силы.

Кириленко отметил, что все линия фронта находится под постоянными обстрелами днем и ночью. Речь идет о Марьинке, Красногоровке, Угледаре, Авдеевке, Торецке и Великой Новоселке. За прошедшие сутки обстрелам подверглись также Бахмут, Константиновка и Соледар.

"За сутки были уничтожены фактически три школы, одно общежитие и практически полностью разрушено предприятие с иностранными инвестициями "КНАУФ Гипс Донбасс", которое занималось производством строительных материалов", - сообщил председатель ОВА.

Он добавил, что враг продолжает свою тактику: уничтожает гражданскую инфраструктуру с применением артиллерии и авиации. Кириленко напомнил, что оккупанты также применяют советские бомбы времен Второй мировой войны, фосфорные бомбы.

"Оккупант понимает, что вообще города он взять не в состоянии и поэтому равняет их с землей", - констатировал Кириленко.

Кроме того, он выразил убеждение, что врагу не удастся подойти и окружить Краматорск, Славянск или другие города.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаб ВСУ, в Донецкой области враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступления российские войска сосредоточили в Луганской области до 15 вертолетов.

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