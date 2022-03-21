Оккупанты обстреляли Авдеевку на Донетчине / Фото - ГСЧС, t.me
Российские оккупанты открыли огонь по жилым районам города Авдеевки - некогда прифронтового населенного пункта в Донецкой области. Разрушены многоэтажки.
Об этом рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
По оперативной информации, в настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых гражданских.
Повреждения или пожары в результате вражеских обстрелов зафиксированы по 15 адресам.
"Обстрел продолжается. Информация будет дополняться и уточняться", - резюмировал Павел Кириленко.
Напомним, на Донбассе объявили очередную волну мобилизации. Призывной возраст подняли до 65 лет