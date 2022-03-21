Авдеевка и ее окрестности получили удар российской авиации и артиллерии.

Российские оккупанты открыли огонь по жилым районам города Авдеевки - некогда прифронтового населенного пункта в Донецкой области. Разрушены многоэтажки.

Об этом рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По оперативной информации, в настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых гражданских.

Повреждения или пожары в результате вражеских обстрелов зафиксированы по 15 адресам.

"Обстрел продолжается. Информация будет дополняться и уточняться", - резюмировал Павел Кириленко.

Напомним, на Донбассе объявили очередную волну мобилизации. Призывной возраст подняли до 65 лет

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