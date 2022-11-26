Президент подчеркнул, что Украина никогда не отдаст свою свободу.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной ракетный удар страны-террориста по Днепру, подчеркнул, что Россия будет отвечать за все страдания украинцев.

Глава государства отметил, что в результате этого обстрела были разрушены дома мирных жителей, пострадали люди.

"Днепр. Очередные российские ракеты по мирному украинскому городу... Государству-террористу уже давно следовало осознать: мы никогда не отдадим своей свободы. А за все страдания, которые она принесла на нашу землю, обязательно придется отвечать. Перед судом и историей", - подчеркнул президент.

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Ракетный удар россиян по Днепру

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, за помощью к медикам обратились 13 пострадавших, из них четверых госпитализировали.

Как сообщила позже советник главы Днепропетровской ОВА Наталья Бабаченко, в результате ракетного удара по Днепру до 10 частных домов разрушены до основания, почти 20 - повреждены.

По ее словам, от ракетного удара пострадал жилой сектор в двух районах города.

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