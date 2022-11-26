За сутки Россия нанесла два ракетных удара по городу Днепр и осуществила четыре обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, на каких направлениях враг вел обстрелы в течение суток.

В частности, российские захватчики нанесли два ракетных удара по гражданским объектам города Днепр и совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация остается без существенных изменений, а признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области Россия продолжает удерживать группировку своих войск. "Неподалеку Кудеевки Харьковской области противник применил ударный БпЛА", - говорится в сообщении.

Тем временем на Купянском направлении российские оккупанты ведут активную оборону.

На Лиманском направлении агрессор сосредотачивает основные усилия на ведении наступления, осуществляет обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестовое, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Дубрава на Луганщине и Терны и Райгородок Донецкой области. Возле Берестового противник применил ударный беспилотник.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, на Бахмутском и Авдеевском направлениях российские военные продолжать попытки ведения наступательных действий. "Совершили обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесли удар силами армейской авиации в районе населенного пункта Авдеевка. В районе же Нью-Йорка задействован вражеский ударный БПЛА", - сообщили в Генштабе.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Они обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Зализничное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское и Зеленый Гай на Запорожье. Россияне также нанесли авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Чаривного - Запорожской.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений и позиций. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал весь спектр артиллерии для обстрелов населенных пунктов Качкаровка, Червоный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и города Херсон.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в сегодняшней утренней сводке Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, перегруппировывают войска для усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем, в ответ украинские защитники отражают попытки захватчиков из РФ наступать и наносят им потери. В частности, отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области – местные морги переполнены "200-ми" захватчиками.

Также известно, что в России не могут решить вопросы материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих, а военное руководство РФ очень рассчитывает на помощь населения.

Отдельно в Генштабе рассказали о потерях русских в войне против Украины. Так, за минувшие сутки, 25 ноября, украинские военные ликвидировали около 560 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери российской армии с 24 февраля достигли ориентировочно 86710 человек.

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