Он добавил, что если будут бунты на фронте, то это путь к поражению Украины.

Украина сейчас на пороге эскалации войны со стороны РФ, поэтому говорить о демобилизации преждевременно.

Об этом сказал политолог Владимир Фесенко в эфире телемарафона. "Давайте не забывать - война не закончена. Более того - сейчас мы на пороге эскалации войны со стороны России. Эскалация в форме воздушных атак уже происходит. Есть большой риск новой волны массовой мобилизации в России. А у нас и так сейчас нехватка бойцов на фронте. У россиян есть преимущество и, если сейчас еще проводить демобилизацию, то это вызовет серьезные проблемы для нашей обороны", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сейчас идет война и обращение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к депутатам по рассмотрению вопросов о демобилизации и ротации не в законопроекте о мобилизации, а подготовить другой проект закона это не приказ. "И депутаты приняли обращение во внимание и здесь никаких нарушений не было. Комитет большинством голосов решил прислушаться к обращению Главнокомандующего ВСУ и процедурно здесь нет каких-то нарушений", - подчеркнул политолог.

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Фесенко напомнил, что к законопроекту были поправки, касающиеся демобилизации и в сессионном зале нардепы могут настаивать на их рассмотрении и голосовании.

Комментируя возможность бунтов, о которых пишут в соцсетях, из-за того, что якобы демобилизации вообще не будет, Фесенко отметил, что такими людьми должна заниматься СБУ. "Потому что сейчас бунт на фронте - это путь к поражению Украины. Надо понимать простую вещь - если не будет сейчас мобилизации, то мы проиграем войну. Если начнутся бунты на фронте, к которым там кто-то призывает, то мы проиграем войну. И тогда те, кто хочет демобилизоваться, будут или в российских тюрьмах, или будут в российской армии вместо демобилизации. Вот такая альтернатива", - подчеркнул Фесенко. По его словам, нет ничего страшного если вопрос демобилизации и ротации будет решен отдельным законопроектом.

Фесенко считает, что вопрос мобилизации является чувствительной темой в обществе и некоторые политические силы пытаются на этом спекулировать, чтобы вернуть себе утраченную популярность. "Думаю, что резерв голосов, на самом деле, есть", - сказал он по поводу перспектив принятия этого закона парламента. При этом добавил, что фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не будут голосовать за закон о мобилизации.

Законопроект о мобилизации

Правительство обратилось в парламент об изъятии из законопроекта о мобилизации нормы, которая предусматривала увольнение со службы военнослужащих, которые в целом отслужили 36 месяцев во время действия военного положения. При этом их увольнение должно было осуществляться в сроки, определенные решением Ставки верховного главнокомандующего. Инициаторами исключения этой нормы стали Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

Народный депутат Федор Вениславский отметил, что Кабинет Министров Украины принял решение об обращении по этому вопросу в Верховную Раду Украины. При этом отмечалось, что этот вопрос должен быть урегулирован отдельным законом, проект которого должно разработать правительство

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал эту просьбу.

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