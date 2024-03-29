Президент считает, что, когда Россия убедится в способности Украины уничтожать ее самолеты в Крыму, она перестанет атаковать оттуда.

Украинский лидер Владимир Зеленскоий зайвил, что ВСУ срочно нужны ракеты ATACMS большой дальности, которые могут поражать цели в оккупированном Россией Крыму, особенно аэродромы, с которых Россия запускает самолеты с высокоточными ракетами, которые наносят серьезный ущерб.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами: все - газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания", - заявил Зеленский в интервью газете The Washington Post .

По его словам, "ATACMS-300 - это ответ". Он сказал, что хочет использовать ракеты большей дальности не для нападения на российскую территорию, а на аэродромы в Крыму.

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"Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы их вытолкнем из аэропортов Крыма", - добавил президент.

Зеленский напомнил, что в феврале в Мюнхене он достал карту целей, которые могут поразить ATACMS.

"Я показал им военные платформы, такие как аэропорты, системы ПВО и другие объекты", - сказал он. Когда я спросил, уже ли в пути ATACMS, как ходят слухи в Вашингтоне, представитель США засмеялся и сказал: "Я не могу поделиться с вами этой информацией. Извини." Он добавил, что ракет сейчас "нет в Украине".

ATACMS для Украины - последние новости

Риски эскалации войны в Украине, связанные с возможностью передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, снизились по сравнению с тем, какими они были раньше. Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

Он официально не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Штаты собираются отправить Украине партию ракет большой дальности, однако заявил, что "сдержанная реакция России" на серию недавних атак украинских дронов вглубь территории РФ позволила Пентагону скорректировать свой анализ риска отправки ATACMS.

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