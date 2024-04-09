Убрать норму просит Кабмин, в Раде согласились.

Правительство обратилось в Верховную Раду Украины с просьбой изъять из законопроекта о мобилизации норму об ограничении срока службы в условиях военного положения. Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат Украины Федор Вениславский.

"Кабинет Министров Украины принял решение об обращении по этому вопросу в Верховную Раду Украины. Этот вопрос должен быть урегулирован отдельным законом, проект которого должен разработать КМУ", - отметил он.

На момент этой публикации Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны продолжает обсуждение мобилизационного законопроекта.

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Сроки демобилизации в мобилизационном законопроекте

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации, который был внесен Кабинетом Министров. После этого народные депутаты предложили к нему более 4 тысяч поправок.

В первоначальной версии законопроекта в частности содержалась норма, которая предусматривала увольнение со службы военнослужащих, которые в целом отслужили 36 месяцев во время действия военного положения. При этом их увольнение должно было осуществляться в сроки, определенные решением Ставки верховного главнокомандующего.

Предполагалось, что демобилизоваться также могли, в частности, военнослужащие с инвалидностью и те, кто прошли через российский плен.

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