Он призвал не спекулировать на этой теме, ведь об истинных планах ВСУ знает ограниченный круг людей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информацией о контрнаступление украинских войск владеет ограниченный круг лиц. Поэтому все новости о том, где и каким образом ВСУ будут уничтожать врага, субъективны

Как отметил секретарь СНБО в эфире национального телемарафона, контрнаступление ВСУ во многом зависит от темпов и объемов поставок вооружения. Украина разрабатывает план по деоккупации территории, и когда наступит время, украинцы увидят результаты собственными глазами.

"Мы понимаем, что если в ближайшее время таким же образом, такими же темпами будут происходить поставки оружия, то у нас есть свой план, о котором на сегодняшний день неизвестно никому. Когда начинают рассказывать об этом так называемом крупном контрнаступлении, имейте в виду, что информацией об этом контрнаступлении обладает очень ограниченный круг лиц. Когда, как и каким способом – вы увидите собственными глазами", – сказал Данилов.

Контрнаступление Украины - что известно

Новости об ожидаемом контрнаступлении ВСУ заполонили информационное пространство. Несмотря на прогнозы экспертов и инсайды СМИ, официальные украинские лица уверяют, что о планах ВСУ знает ограниченный круг людей. Недавно президент Владимир Зеленский анонсировал события, которые дадут ВСУ больше оружия.

В ГУР заявили, что Украина никогда не согласится отдавать кому-то часть своей земли, а война завершится возвращением к границам 1991 года.

По прогнозу главы разведки Буданова, уже весной ВСУ зайдут в Крым, а Зеленский заявил, что Украина активно готовит новые бригады и подразделения военных.

Вас также могут заинтересовать новости: