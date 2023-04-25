Контрнаступление Украины сопряжено с огромными ставками на будущее войны, утверждает издание.

Украина готовится начать контрнаступление уже в мае. Об этом пишет The New York Times.

Однако, по данным издания, без решающей победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может оказаться под растущим давлением начать серьезные мирные переговоры, чтобы положить конец или заморозить конфликт.

Как сообщается, США и НАТО предоставили Украине большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящей битвы, и теперь официальные лица говорят, что они надеются, что этих поставок хватит.

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В то же время ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4000 солдат в каждой будут готовы к концу апреля, согласно рассекреченным документам Пентагона. В документах говорится, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких бригад.

"Все зависит от этого контрнаступления", - говорит Александр Вершбоу, бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО. "Все полны надежд, может быть, чрезмерно оптимистичны. Но это определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения восстановления территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения урегулирования путем переговоров".

По данным издания, американские военные чиновники говорят, что, возможно, украинская армия снова сможет их удивить. Теперь ВСУ вооружены европейскими танками и американскими бронетранспортерами, а также имеют новые подразделения, обученные и оснащенные американцами и силами НАТО.

Между тем, как отмечает издание, шансы на то, что Путин отступит практически равны нулю.

"Существует очень мало свидетельств и мало оснований полагать, что Путин откажется от своей стратегической цели поработить Украину политически, если не полностью в военном отношении. Это была его цель не только в течение года, но и в течение почти десятилетия", - сказала помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

Контрнаступление Украины - что известно

На днях президент Владимир Зеленский анонсировал события, которые дадут ВСУ больше оружия.

Тем временем в ГУР заявили, что Украина никогда не согласится отдавать кому-то часть своей земли, а война завершится возвращением к границам 1991 года.

По прогнозу главы разведки Буданова, уже весной ВСУ зайдут в Крым, а Зеленский заявил, что Украина активно готовит новые бригады и подразделения военных.

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