Президент обратился к нации по итогам 424 дня войны.

Президент Владимир Зеленский анонсировал международные события, результатом которых станут дополнительные поставки оружия в Украину. Это заявление глава государства сделал в своем видеообращении по итогам 424-го дня войны.

Он отметил, что почти ежедневно ведется коммуникация с партнерами, поставлены соответствующие задачи перед украинской дипломатией.

"Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше прочности, а нашим воинам – больше оружия. (...) В абсолютном большинстве случаев это невидимая для общественности работа. И так правильно", – сказал Зеленский.

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Ожидаемые поставки оружия в Украину

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Украину приезжал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На пресс-конференции он заявил, что союзники продолжат оказывать Украине существенную военную поддержку, чтобы помочь ей одержать победу в войне.

Столтенберг также ожидает, что на летнем саммите НАТО в Вильнюсе, в присутствии президента Зеленского, будет согласован комплексный пакет помощи с еще большей поддержкой.

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