Он отмечает, что ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления постоянно и очень внимательно анализируются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активно готовятся новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте.

"Провел сегодня Ставку. Докладывали генералы Сырский, Тарнавский, Главком, руководитель ГУР, представители правительства. Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления", - отметил глава государства в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что передовая - это приоритет номер один. "Активно готовим и новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий план обороны - каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важных деталей", - сказал Зеленский.

Видео дня

Заседание Ставки

Как сообщал УНИАН, сегодня после очередного заседания Ставки верховный главнокомандующий сообщил, что украинским военным известны все планы оккупантов на ближайшее время.

На встрече обсудили ситуацию на фронте и вопросы производства ракет и боеприпасов, а также заслушали главу украинской разведки Кирилла Буданова.

По словам Зеленского, сейчас разрабатывается более качественная схема распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям.

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