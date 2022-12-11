Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украине не нужны советы, как "не обострять ситуацию".

Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения на нанесение ударов по российским оккупантам, на каких бы территориях они ни находились.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала НТА заявил, что Украина будет действовать в своих интересах, в том числе по своей защите от российской агрессии, передает Liga.net.

"Мы будем способны на все, потому что о том, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем – куда и где нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ на нашей территории, заканчивая Владивостоком", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украине не нужны советы, как "не обострять ситуацию".

"Некоторые сейчас нам советуют, что нам делать, чтобы что-то там не обострять – так оно у нас обострено не только после 24 февраля. Оно обострено уже годы, годы и годы. И мы не можем предать тех людей, которые положили свои жизни [за Украину], и не можем не ответить агрессору, который постоянно посягает на нашу территорию", – подчеркнул Данилов.

Взрывы на военных аэродромах в РФ

Как сообщал УНИАН, 5 декабря стало известно о взрывах на военных аэродромах "Энгельс" и Дягилево в России. В результате инцидента были повреждены самолеты Ту-95, ранее участвовавшие в массированных ракетных ударах по Украине.

Российское министерство обороны признало взрывы и заявило, что удары были нанесены "беспилотными летательными аппаратами советского производства", якобы запущенными Украиной.

По данным издания Politico, Украина атаковала два российских аэродрома в сотнях километров от границы, используя модифицированные беспилотники советского времени. Это говорит о способности украинской оборонной промышленности к инновациям, в то время, как РФ вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники.

Газета The New York Times назвала взрывы на авиабазах в Энгельсе и Дягилеве "самой наглой атакой" Украины. Издание пишет, что беспилотники были запущены с территории Украины, и по крайней мере, один из ударов корректировали спецназовцы вблизи базы.

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