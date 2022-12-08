Секретарь СНБО Алексей Данилов резко прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что война в Украине "завершится переговорами", ведь "войны заканчиваются за столом переговоров".
Данилов написал в Twitter, что Украине не нужен стол переговоров, поскольку капитуляцию можно принять и стоя.
"Чтобы завершить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять и стоя. Р. S. Госпожа участвовала в "Минских соглашениях", результаты известны", - подчеркнул секретарь СНБО.
Переговоры между Украиной и Россией
В офисе президента подчеркивали, что для реального переговорного процесса с РФ, агрессор должен вывести свои войска с территории Украины.
По оценке советника главы ОПУ Михаила Подоляка, Россия "политически и психологически созреет" к переговорам после освобождения Донецка или Луганска.
В интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова говорить с Россией, которая "действительно готова к миру" и "готова признать, что они оккупанты", однако пока он не видит подобных заявлений с российской стороны.
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что возможность возобновления переговоров с Российской Федерацией может появиться во второй половине 2023 года.