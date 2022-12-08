Он отметил, что Меркель участвовала в "Минских соглашениях", результаты которых уже известны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов резко прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что война в Украине "завершится переговорами", ведь "войны заканчиваются за столом переговоров".

Данилов написал в Twitter, что Украине не нужен стол переговоров, поскольку капитуляцию можно принять и стоя.

"Чтобы завершить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять и стоя. Р. S. Госпожа участвовала в "Минских соглашениях", результаты известны", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Переговоры между Украиной и Россией

В офисе президента подчеркивали, что для реального переговорного процесса с РФ, агрессор должен вывести свои войска с территории Украины.

По оценке советника главы ОПУ Михаила Подоляка, Россия "политически и психологически созреет" к переговорам после освобождения Донецка или Луганска.

В интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова говорить с Россией, которая "действительно готова к миру" и "готова признать, что они оккупанты", однако пока он не видит подобных заявлений с российской стороны.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что возможность возобновления переговоров с Российской Федерацией может появиться во второй половине 2023 года.

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