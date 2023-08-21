Гуменюк не исключает, что оккупанты будут создавать напряжение и наносить удары в качестве "реакции" на День Независимости Украины.

В Черном море сейчас находятся два вражеских ракетоносителя, в связи с чем уровень ракетной опасности является чрезвычайно высоким. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк отметила, что наращивание врагом количества ракетоносителей было предсказуемым.

"Мы говорили об оценках экспертов относительно приближения даты, связанной с независимостью Украины. Вполне вероятно, что враг будет создавать накал и может нанести, в том числе, и удары такие, которые будут по его схеме реагирования на сакральные даты абсолютно адекватными, как они для себя считают", - сказала она.

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Пресс-секретарь сообщила, что сейчас в Черном море находится два ракетоносителя. "Это малый ракетный корабль и подводная лодка. Суммарный залп "Калибров" составляет в таком случае 12 ракет, и это делает уровень ракетной опасности чрезвычайно высоким", - заявила Гуменюк.

Она призвала людей оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать предупреждениями. "Пуски с подводных лодок очень сложно обнаруживаются, поэтому на реагирование есть не час, а несколько минут", - пояснила пресс-секретарь.

На вопрос, изменились ли пусковые рубежи у ракетоносителей, находятся ли они возле портов, Гуменюк отметила, что есть несколько пусковых рубежей. "Тактико-техническая характеристика пуска "Калибра" с морского носителя по суше достигает 2,5 тысяч километров. Поэтому это не критично по выбору пускового рубежа. Они могут находиться в достаточно безопасной для себя зоне и осуществлять эти пуски", - сказала она.

Также на вопрос о тенденции увеличения количества случаев использования россиянами управляемых авиационных бомб и активного использования авиации на южном направлении, Гуменюк отметила, что ее максимальная активность направлена на Запорожское направление, хотя и Херсонскому "перепадает тоже фактически каждые сутки".

"Использование Кабов связано с тем, что выбиваются артиллерийские позиции, а с самолета тактической авиации КАБ можно запустить на расстоянии 50-60 километров, которое он преодолеет, но самолет остается невредимым, не попадая в зону действия наших систем противовоздушной обороны", - пояснила она.

Кроме того, на вопрос о том, как Силы обороны Украины заявляют о себе на левом берегу Днепра, в Херсонской области, и о "плацдарме" там, пресс-секретарь подчеркнула, что "о "плацдарме" речь не идет, речь идет о выполнении некоторых отдельных операций".

"Но для этого нужна информационная тишина. Потому что надо сохранить и те спецподразделения, которые выполняют... и подготовить ту работу, которая потом будет развернута на соответствующих позициях", - подчеркнула Гуменюк.

Так, добавила она, сейчас самое эффективное – это контрбатарейная борьба. "И именно потому, что мы зачищаем и удаляем артиллерию с очень больших площадей, враг был вынужден применять больше авиацию и ударные беспилотники... они чаще используют воздушный способ воздействия, поскольку мы понимаем, что с позиций они выбиты", - констатировала она.

Угроза обстрелов в День Независимости

Ранее в комментарии УНИАН представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов на вопрос, чего украинцам ожидать 24 августа, отметил, что в этот день "нам нужно ожидать празднования (Дня Независимости Украины - УНИАН) в чрезвычайно сложных условиях, в условиях полномасштабного вторжения и войны".

Он добавил, что Украина отмечает и будет отмечать этот свой праздник еще много лет подряд, и врагу не удастся это испортить. В то же время Юсов отметил, что внимательными и осторожными все же нужно быть, и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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