В ГУР отмечают, что оккупантам не удастся испортить украинцам День независимости, но все же призывают быть бдительными.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ответил на вопрос, когда закончится война.

"Главный вопрос - чем закончится война. Война закончится освобождением украинских земель и установлением свободного независимого государства украинского суверенного как неотъемлемой составляющей европейского, евроатлантического сообщества", - отметил Юсов в комментарии УНИАН

Что касается сроков, он отметил: "Конечно, мы не будем говорить о календарях, о датах. Но украинские силы безопасности и обороны, весь украинский народ делают все возможное для того, чтобы эта дата была как можно скорее".

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Также на вопрос, с чем связано увеличение количества обстрелов по Украине в последнее время, Юсов отметил, что оккупанты пытаются и дальше уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру.

"Мы видим, что после сознательного разрыва и выхода из "зернового соглашения" враг и государство-агрессор интенсифицировали обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, в частности портовой и зерновой", - сказал он.

Вместе с тем, отметил представитель ГУР, дополнительно это является ответом на успехи украинских Сил обороны по деоккупации территорий Украины. "Тем не менее, Украина продолжает освобождение собственных территорий и захватчикам не удастся запугать Украину и украинцев", - подчеркнул Юсов.

На вопрос, Может ли это быть связано с приближением 24 августа, и чего украинцам ожидать в этот день, он отметил, что "24 августа нам нужно ожидать празднования (Дня Независимости Украины – УНИАН) в чрезвычайно сложных условиях, в условиях полномасштабного вторжения и войны".

"Но, тем не менее, празднование восстановления украинской государственности и независимости Украинского государства. И в этом году, и в следующем, и еще много-много лет подряд украинцы будут отмечать в собственном государстве праздник независимости. И врагу не удастся это испортить", - подчеркнул представитель ГУР.

В то же время он отметил, что внимательными и осторожными все же нужно быть, и реагировать на сигналы воздушной тревоги. "Силы безопасности и обороны и в эти дни, как и в другие, готовы к отражению агрессии, в том числе и ракетных террористических ударов. И готовы к тому, чтобы защищать и освобождать нашу землю. Паники не должно быть, но внимательными надо быть всем", - подчеркнул Юсов.

Угрозы в День Независимости Украины

Ранее в Воздушных силах ВСУ напомнили, что оккупанты имеют тяготение к "сакральным" датам, поэтому этот праздник может стать "скрепным" поводом атаковать Украину.

Как сообщал УНИАН, на днях Юсов отметил, что угроза нанесения массированных ракетных ударов по территории Украины российскими оккупантами будет сохраняться на протяжении всей войны.

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