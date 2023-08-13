Российские террористические войска держат в Черном море готовыми к пуску восемь крылатых ракет "Калибр".

Россия вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", на вооружении которого находятся крылатые ракеты "Калибр".

Как сообщает оперативное командование "Юг", только что в Черном море была зафиксирована активизация врага.

"На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров". Готовность к пуску 8 "Калибров" очевидна. Помним о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных", - заявили в командовании.

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Сейчас военные отслеживают ситуацию, население просят не паниковать, а соблюдать правила безопасности.

Война в Украине - ситуация в Черном море

Напомним, сегодня утром в оперативном командовании "Юг" сообщали, что корабельная группировка россиян развернута в количестве 15 единиц, из которых 14 - в Черном море, один корабль - в Азовском. Ракетоносители в то время в море отсутствовали.

Российским фрегатом "Адмирал Макаров" командует бывший украинский военный, уроженец Винницкой области капитан 1 ранга Григорий Бреев. В 2014 году он был приведен к присяге Вооруженным силам Российской Федерации.

В Украине против Бреева открыто уголовное производство по признакам статьи 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство).

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