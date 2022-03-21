Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов.

Украинские военные в седьмой раз ударили по оккупантам в Чернобаевке в Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", - написал он.

Как сообщал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов. Он не раз становился мишенью украинских военных.

В частности, 18 марта украинские военные уничтожили на этом аэродроме командный пункт общевойсковой армии южного военного округа РФ, погиб их командир.

Украинские военные предполагают, что в результате ударов украинских войск на аэродроме в Чернобаевке погибли еще несколько путинских генералов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобаевка войдет в историю.

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