Еще зимой оккупанты создали сильную группировку и начали движение к Часовому Яру из Бахмута и уже к началу апреля россияне смогли подойти к восточным окраинам города.

После оккупации Авдеевки Кремль определил новую цель на Донбассе - ею стал Часов Яр, который уже превратился в главную арену для битвы.

Как пишет Би-би-си, еще зимой 2021 года этот город уже был наполнен военными, поскольку в нем расположен штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Но весной 2024 года, российские оккупанты вплотную подошли к Часовому Яру и разбивают его авиаударами.

"Это самая высокая точка на сотни километров вокруг. Город стоит на холмах, которые, словно оборонительные стены, защищают его с востока и с юга. Самая высокая точка - 247 м", - отметило издание и добавило, что кроме рельефа, Часов Яр имеет и водную преграду - на восточном конце города протекает канал Северский Донец-Донбасс.

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Еще зимой оккупанты создали сильную группировку и начали движение к Часовому Яру из Бахмута и уже к началу апреля россияне смогли подойти к восточным окраинам города со стороны сел Богдановка и Ивановское. Россиянам удалось найти щель между этими селами и вклиниться в оборону ВСУ.

По некоторым данным, оккупантам удалось проникнуть в микрорайон на восточном берегу канала. "Именно в этот микрорайон на крайнюю улицу Зеленую и удалось в начале апреля зайти группе оккупантов. Украинское командование уверяет, что их уже выбили, российские источники утверждают обратное", - отметило издание.

Однако, визуального подтверждения, что оккупанты продолжают находиться в пределах Часового Яра, по состоянию на середину апреля нет. Но это не означает улучшение ситуации для ВСУ на этом направлении.

Издание отметило, что оккупанты изо всех сил пытаются воспользоваться моментом, пока имеют значительное преимущество в численности личного состава, авиации и в количестве боеприпасов.

"Если посмотреть на карту высот, то становится понятно, что за Часовым Яром открывается равнина, там степь и открытая местность", - прокомментировал военный аналитик и историк Михаил Жирохов. Он добавил, что если россияне смогут захватить Часов Яр, то у них будет вся Краматорско-Славянская агломерация "как на ладони". Это позволит дальнобойной артиллерии РФ взять под огневой контроль логистические пути ВСУ. Прежде всего речь идет о железнодорожных узлах в Константиновке и Краматорске.

В то же время Жирохов отметил, что к западу от Часового Яра ВСУ ускоренными темпами возводят две фортификационные линии, чтобы усложнить дальнейшее продвижение россиян. Но, по мнению аналитика, они не намерены напрямую штурмовать город, а попытаются обойти его с юга и севера. Сейчас подразделения РФ приближаются на флангах к водной преграде - каналу Северский Донец-Донбасс.

Он отметил, что если россиянам удастся продвинуться на флангах, украинский гарнизон в Часовом Яре будет вынужден отойти из города, чтобы избежать ловушки.

Жирохов отметил, что основным фактором станет то, сможет ли российская армия в ближайшее время пересечь канал Северский Донец-Донбасс, ширина которого составляет примерно 30 м, и создать плацдарм на западном берегу.

"Если это произойдет, то это будет указывать на то, что [удерживать Часов Яр] осталось недолго", - подытожил эксперт.

Жизнь в Часовом Яру

До полномасштабного вторжения в городе жили около 13 тыс. человек, но по состоянию на начало апреля осталось около 700, из них 80-85% - это пожилые люди, которые отказались от эвакуации. "С февраля 2023 года в Часовом Яру нет газо- и водоснабжения и электричества, слабая мобильная связь. Быт оставшихся здесь местных жителей обеспечивается благодаря генераторам и воде из скважин", - сообщило издание.

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