РФ привлекает к боевым действиям большое количество техники и личного состава, отметил воин.

Ситуация на Кураховском направлении остается сложной.

Такой информацией поделился представитель 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Адвокат" в эфире телемарафона.

"Каждый день они теряют большое количество личного состава и техники. Но ежедневно продолжаются штурмы. Наше направление - это населенные пункты Антоновка, Константиновка, Екатериновка. Я уже даже не могу вспомнить день, когда эти штурмы не происходили", - сказал воин.

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По его словам, противники используют большое количество техники и личного состава:

"Стоит только вспомнить недавний штурм, когда шло 23 единицы техники. Из которых 9 удалось уничтожить или повредить. В частности, был уничтожен так называемый "Терминатор". Мы держим нашу оборону, насколько это удается возможным. Но очень тяжело нам".

Российско-украинская война: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что оккупанты имеют продвижение в сторону населенного пункта Курахово Донецкой области. Кроме того, захватчики имеют продвижение еще в нескольких населенных пунктах области.

О сложной ситуации сообщают и в районе Часового Яра. В частности, в ВСУ отмечают, что врагу удается "просачиваться" в город группами по 1-2 человека. В то же время отмечается, что успехов в городе у врага пока нет.

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