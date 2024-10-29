У Часового Яра украинские воины имеют свои преимущества, отметил командир роты охраны 5 ОШБр.

Российские оккупанты "просачиваются" в направлении города Часов Яр (Донецкая область) малыми группами - по 1-2 человека.

О ситуации на этом отрезке фронта рассказал командир роты охраны 5 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгений Мартынец в эфире "Киев24".

"Да, они имеют успех на направлении Часового Яра. Но они зашли в пригород. Они заходят по 1-2 человека", - сказал собеседник.

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По его словам, враги в каких-то местах закрепляются, а где-то - втягиваются:

"Но в настоящее время успеха в Часовом Яру у них пока нет. Надеюсь, так будет и в дальнейшем, пока мы сдерживаем врага в том направлении. Мы лучше знаем местность, чем они. Поэтому у нас есть свои преимущества".

В центре внимания Часов Яр - новости, которые уже известны

22 октября представитель 24 Отдельной механизированной бригады ВСУ им. короля Даниила Андрей Полухин опроверг информацию о том, что враги якобы вклинились в оборону наших воинов в городе Часов Яр. По его словам, в этот населенный пункт входят российские малые пехотные группы, но их выбивают защитники Украины.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, противники пытаются обойти Часов Яр с южной стороны, чтобы выйти на город Константиновка.

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