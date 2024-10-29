Россияне смогли продвинуться возле нескольких населенных пунктов, сообщили аналитики.

Российские оккупанты продвинулись в сторону города Курахово, который находится в Покровском районе Донецкой области.

Противникам удалось продвинуться в Катериновке и Богоявленке, которые находятся неподалеку от Курахово, сообщили аналитики DeepState в своем канале в Telegram.

По их данным, враги также смогли двинуться вперед возле Шахтерского и Острого. Стоит отметить, что Острое от Курахово находится на расстоянии примерно 10 километров.

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В DeepState также сообщили о продвижении россиян еще в одном населенном пункте:

"Враг продвинулся в Новоселидовке...".

В центре внимания Курахово - новости

Россияне уже длительное время пытаются наступать на части Донбасса. Противники ценой колоссальных потерь смогли захватить несколько населенных пунктов, в частности, Угледар.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко говорил, что противники пытаются охватить Курахово, чтобы создать угрозу оккупации этого города. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, украинская армия придерживается оборонительной стратегии и тактики истощения противника, поэтому иногда приходится отходить на более выгодные позиции.

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