Названы населенные пункты, возле которых идут жестокие бои.

На Бахмутском направлении фронта в Украине основная задача у российских войск сейчас - продвинуться к населенному пункту Часов Яр Донецкой области. Об этом начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сказал в эфире телемарафона.

"Это сейчас основной пункт, куда враг направляет все свое внимание и пытается двигаться вперед", - отметил он.

Евлаш отметил, что наши бойцы противостоят врагу.

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"В районе Часового Яра возведено несколько кругов обороны с долговременными оборонительными сооружениями, так называемыми дотами. Кроме того, возведены минные противотанковые и противопехотные поля на угрожающих направлениях, где может продвигаться враг. Брошена колючая проволока, а также "зубы дракона", и "ежи" стоят на наиболее опасных направлениях", - отметил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Он рассказал, что сейчас враг очень динамично продолжает применять все имеющиеся образцы вооружения и свои резервы вблизи населенного пункта Терны, вблизи реки Черный Жеребец. Пытается выйти туда на барьерный рубеж и в районе населенного пункта Синьковка.

"Основной целью противника остается Купянск. Противник не жалеет туда своих резервов, личного состава, техники и боеприпасов, пытаясь найти слабое место и прорвать нашу оборону", - отметил он.

Кроме того, по словам Евлаша, на Бахмутском направлении враг наступает в районе населенных пунктов Ивановское и Богдановка, где боевые действия происходят в пределах города. Однако, как добавил спикер, хотя враг туда активно подтягивает свои резервы, тяжелую технику, наносит удары дронами, украинские защитники держат сопротивление и не дают противнику продвинуться дальше и "стачивают" его наступательный потенциал.

Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении Россия сосредоточила 122.5 тысячи личного состава, однако это количество сохраняется еще с осени прошлого года.

"Враг постоянно пополняет свои ранее утраченные силы новыми резервами и на восстановление батальона у него получается где-то от трех до семи дней. То есть интенсивность очень бешеная, противник продолжает интенсифицировать и пытается повышать уровень боевых действий до проведения так называемых выборов на России, потому что им нужно отчитаться, продемонстрировать свою так называемую "победу". Наши бойцы сдерживают противника", - завил спикер.

Часов Яр - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко сообщал, что ВСУ титаническими усилиями не позволяют российским оккупантам подойти к господствующим высотам Часового Яра, чтобы не допустить оккупацию города.

Он отмечал, что для противника Бахмутское направление является одним из приоритетных, потому что у него основная задача - восстановить те позиции, которые были потеряны во время контрнаступательной операции Сил обороны. В этой связи, он сказал, что российские оккупанты пытаются максимально делать все возможное и невозможное для того, чтобы оккупировать Часов Яр.

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