Оккупанты для поражения позиций украинских войск используют и "шахеды".

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш отмечает, что на Бахмутском направлении продолжаются жесткие и интенсивные боевые действия, враг активно пытается сунуть в направлении Часового Яра. Об этом он сказал в эфире телемарафона, говоря о ситуации на восточном отрезке фронта.

"Враг продолжает давить на позиции Вооруженных сил Украины, используя свои резервы, авиацию и всю имеющуюся линейку вооружения, включая и артиллерию - как реактивную, так и ствольную, различного типа беспилотные летательные аппараты", - рассказал Евлаш.

Кроме того, добавил он, оккупанты для поражения позиций украинских войск используют и "шахеды".

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"За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении шесть раз противник атаковал, используя свои самолеты Су-34 и Су-35. Также КАБы. От двух до четырех единиц за один заход сбрасывает такой самолет по позициям Вооруженных сил. Использует их даже по позициям и минометчиков, и танковых расчетах. То есть вообще не жалеет эти управляемые авиабомбы", - сказал начальник пресс-службы.

Также захватчики 33 раза нанесли удары по позициям ВСУ дронами: это были и "Ланцеты", и FPV-дроны.

"Произошло 25 боевых столкновений, во время которых противник потерял 275 своих оккупантов убитыми и ранеными. Да еще 73 образца вооружения и военной техники, среди которых различные пушки, автомобили. Также 59 беспилотных летательных аппаратов. И конечно, 10 укрытий противника нам удалось обнаружить и поднять в воздух", - сообщил Евлаш.

Говоря о Бахмутском направлении, он отметил, что там также продолжаются жесткие и интенсивные боевые действия.

"Враг активно пытается сунуть в направлении временного оврага. А именно вблизи Ивановки и Богдановки. Там уже на окраинах идут жесткие бои. Враг применяет резервы, пытается усиливать свои войска различными подразделениями: "Шторм-Z", "Шторм-V". Кроме того, каждая третья рота в батальоне есть штурмовая. То есть акцент сейчас ставится именно на это. Используют подразделения и "Ахмат", в том числе", - сказал начальник пресс-службы.

Он отметил, что вблизи Клещиевки и Курдюмовки пытаются атаковать "кадыровцы". И недавно одно из таких подразделений было уничтожено бригадой, которая держит оборону на этом направлении.

Евлаш также добавил, что на Бахмутском направлении достаточно интенсивно используется авиация и тяжелая техника.

"Для подвоза стараются максимально удалиться, поскольку потери тяжелой техники у противника очень большие, 60%", - отметил начальник пресс-службы.

Также на вопрос, с чем связан существенный рост интенсивности вражеских атак на Синьковку за последние сутки, он сказал: "Конечно, что Купянск, Купянск-Узловой остаются приоритетными целями на этом направлении. Враг, вероятнее всего, видит целесообразность атаковать нас именно в этот момент, именно в этом месте всеми имеющимися силами и средствами".

Евлаш напомнил, что Синьковка находится под ударом уже очень долгое время, ее пытались атаковать еще с осени, однако ничего не вышло.

Ситуация на Бахмутском направлении - детали

Ранее командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Сергей Сидорин заметил, что враг имеет частичный "успех" на Бахмутском направлении-захватил восточную окраину населенного пункта Ивановское (Донецкая область, находится под Бахмутом) и продолжает удерживать там позиции.

По его словам, на Бахмутском направлении противник наращивает свои усилия по проведению наступательных действий.

Сидорин отметил, что противник будет пытаться в дальнейшем продвинуться и захватить населенный пункт времен овраг и оттуда контролировать прилегающие населенные пункты и территорию, что значительно усложнит "наши маневры, наши перемещения и ситуация будет довольно тяжелой".

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