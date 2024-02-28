Часов Як находится на высотах, которые нужны оккупантам для обстрелов Константиновки, Дружковки и Краматорска.

Силы обороны Украины титаническими усилиями не позволяют российским оккупантам подойти к господствующим высотам Часового Яра на Бахмутском направлении, чтобы не допустить оккупацию города врагом.

Об этом в студии ТСН сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко во время прямого эфира. По его словам, ситуация остается достаточно сложной.

"Почему? Потому что для противника Бахмутское направление является одним из приоритетных. У него основная задача - восстановить те позиции, которые были утрачены во время летней и осенней контрнаступательной операции Сил обороны", - сказал Федоренко.

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В этой связи, он сказал, что российские оккупанты пытаются максимально делать все возможное и невозможное для того, чтобы оккупировать Часов Яр.

"Почему это важно для противника? Потому что Часов Яр - это господствующая высота и в случае, если противник его оккупирует, он может взять под огневое воздействие Константиновку, Дружковку и соответственно сам город Краматорск. Поэтому Силы обороны сейчас делают в титаническом труде все возможное и невозможное для того, чтобы не пропустить нашествие врага. Боевые столкновения идут и днем, и ночью, и действительно противник достаточно активно применяет авиацию с управляемыми авиабомбами", - подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что управляемая авиационная бомба является "полутонной машиной", которую при падении не видно и не слышно, а затем происходит мгновенный взрыв, что приводит к значительному уничтожению территории. В то же время, по его словам, несмотря на такую угрозу, Силы обороны научились противодействовать российской авиации, и она пока не такая активная, какой могла бы быть. Сейчас противник движется в направлении Андреевки, Клещеевки и Ивановского.

"Говорить о том, что имеет существенные успехи не стоит, потому что Силам обороны удается уничтожать значительное количество как ударно-штурмового потенциала противника, то есть, пехотинцев, так и бронированной техники", - сказал Федоренко.

При этом, он благодарен каждому украинцу за пожертвования для Вооруженных сил Украины, потому что украинским защитникам удается держать инициативу на своей стороне с помощью техники на фронте - разведывательным средствам БПЛА и ударным.

Война в Украине - бои за Часов Яр

Как сообщал УНИАН, аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что город Часов Яр может стать третьим "прыжком" для армии Российской Федерации по линии Авдеевка-Бахмут. Вряд ли враг заберет свои силы на южные направления.

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников сообщил, что в контексте стратегического значения на войне, город Часов Яр - это условные "ворота" для Краматорско-Славянской агломерации. Так, если Россия сможет его захватить, это создаст угрозу левому флангу сил ВСУ (где Клещеевка, Андреевка).

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