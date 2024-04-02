Есть надежда, что подготовка россиян к наступательным действиям не останется незамеченной, подчеркнул аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские захватчики вряд ли по всей линии фронта способны перейти в масштабное наступление.

Военный эксперт Алексей Мельник сказал Liga.net, что "на одном из участков будет... попытка прорыва". По его словам, в том месте, где готовятся наступательные действия, должна наблюдаться аномальная концентрация сил противника - и техники, и оккупантов. "И есть, скажем, надежда, надежда на то, что это не останется незамеченным", - добавил он.

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Возможно ли вражеское наступление на Киев - сегодня это стоит прочитать

Военный аналитик, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман говорил, что россияне в конце весны могут попытаться осуществить еще одно серьезное наступление. Офицер также сказал, страна-агрессор готова создать еще как минимум две армии.

В феврале командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов ("Филя") спрогнозировал, что украинцам не грозит наступление на Киев 2024. По его словам, не исключено, что противники в будущем снова решат наступать на столицу Украины. "Филя" спрогнозировал, что в ближайшие годы Украина может победить Россию.

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