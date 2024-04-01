Страна-агрессор готова создать минимум две новые армии, отметил аналитик.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и противники скоро могут попробовать совершить еще одно серьезное наступление.

РФ готова создать минимум две новые армии, предупредил майор запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Алексей Гетьман в эфире канала FreeДом. "…И (противники, - Ред.) будут готовиться к наступлению в конце мая, в начале июня. Не факт, что они так будут делать, но все идет к тому, что они, скорее всего, где-то в конце весны попробуют еще одну серьезную наступательную операцию", - заявил офицер.

По его словам, украинская сторона тоже готовится к новым шагам врага. Эксперт подчеркнул, что у россиян нет ресурсов и такого количества людей, чтобы постоянно наступать и наращивать наступательные действия на довольно широкой линии фронта - составляет свыше 1000 километров.

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Возможно ли наступление на Харьков 2024 - что уже сообщалось

В конце марта командующий Сухопутными войсками украинской армии Александр Павлюк подтвердил, что летом этого года есть угроза нового масштабного наступления РФ. По его словам, известно, что противник создает группировки войск - это более 100 тысяч оккупантов.

В СМИ появилась информация, что враги якобы попытаются захватить Харьков. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что этот город России "не по зубам". Эксперт подчеркнул, что для захвата Харькова у РФ нет такой мощной группировки войск.

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