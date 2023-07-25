Британская разведка объяснила, почему армия РФ начала систематически атаковать порты Одессы и важную инфраструктуру юга Украины, хотя ранее относительно "сдерживалась" в подобных обстрелах.
Как отмечает Министерство обороны Британии в Twitter, интенсивные обстрелы начались после разрыва "зерновой сделки".
"В период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от ударов по гражданской инфраструктуре в южных портах", - говорится в сообщении.
Уже с 18 июля РФ реализовала немало дальнобойных атак по югу Украины с применением большого количества ракет Х-22. Там считают, что теперь Кремль не чувствует "политических ограничений" в отношении обстрела объектов Одессы и свободно реализует атаки, считая, что Украина хранит там оружие.
Также там отметили, что с начала полномасштабного вторжения "ударная компания" армии РФ базировалась на плохой разведке с "нефункциональным процессом целеуказания".
Армия РФ разрушила во время обстрелов Одессы объект ЮНЕСКО
Напомним, в ночь на 23 июля армия РФ применила 19 ракет различных модификаций для удара по историческому центру Одессы. В этот день оккупанты разрушили крупнейший храм города Спасо-Преображенский собор. Также было повреждено не менее 25 достопримечательностей архитектуры города.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам с призывом создать над украинскими городами защитный щит. Для этого ВСУ нужно больше систем ПВО, указывал гарант Украины.
Также разрушение Спасо-Преображенского собора спровоцировало ряд скандалов среди украинцев: возле храма женщина "разнесла" прихожан УПЦ МП за их молитвы "русскому миру", тогда как попы Московского патриархата запомнились циничными высказываниями о том, что храм разрушил "враг рода человеческого", но не Россия.