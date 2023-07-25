Ведомство считает, что армия РФ обманчиво полагается на свою разведку и пытается уничтожить на объектах Одессы оружие.

Британская разведка объяснила, почему армия РФ начала систематически атаковать порты Одессы и важную инфраструктуру юга Украины, хотя ранее относительно "сдерживалась" в подобных обстрелах.

Как отмечает Министерство обороны Британии в Twitter, интенсивные обстрелы начались после разрыва "зерновой сделки".

"В период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от ударов по гражданской инфраструктуре в южных портах", - говорится в сообщении.

Уже с 18 июля РФ реализовала немало дальнобойных атак по югу Украины с применением большого количества ракет Х-22. Там считают, что теперь Кремль не чувствует "политических ограничений" в отношении обстрела объектов Одессы и свободно реализует атаки, считая, что Украина хранит там оружие.

Также там отметили, что с начала полномасштабного вторжения "ударная компания" армии РФ базировалась на плохой разведке с "нефункциональным процессом целеуказания".

Армия РФ разрушила во время обстрелов Одессы объект ЮНЕСКО

Напомним, в ночь на 23 июля армия РФ применила 19 ракет различных модификаций для удара по историческому центру Одессы. В этот день оккупанты разрушили крупнейший храм города Спасо-Преображенский собор. Также было повреждено не менее 25 достопримечательностей архитектуры города.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам с призывом создать над украинскими городами защитный щит. Для этого ВСУ нужно больше систем ПВО, указывал гарант Украины.

Также разрушение Спасо-Преображенского собора спровоцировало ряд скандалов среди украинцев: возле храма женщина "разнесла" прихожан УПЦ МП за их молитвы "русскому миру", тогда как попы Московского патриархата запомнились циничными высказываниями о том, что храм разрушил "враг рода человеческого", но не Россия.

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