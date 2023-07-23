Заявлением по поводу уничтожения культурного памятника ЮНЕСКО в Одессе отметился батюшка. Он не считает, что к атаке причастна Россия.

Поп Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) опозорился заявлением о том, что самый большой православный храм Одессы Спасо-Преображенский собор в ночь на 23 июля разрушил "враг ролла человеческого", но не Россия.

Об этом священник заявил журналисту, который попросил его прокомментировать произошедшее. Соответствующий ролик опубликовал пользователь koshelnik_tv в Insragram.

На вопрос украинца, видел ли он, что исторический памятник разрушили российские ракеты, священный ответил: "Не видел".

"Не могу ничего сказать... Атаковал враг рода человеческого. А кому это упало на голову, кто и как это.. Одному богу известно", - заявил он.

Другой батюшка также отметился заявлением о потере объекта памятника культурного наследия Украины: "Взорвалось и взорвалось. Все под богом ходим", - сказал он.

Украина обратится в ЮНЕСКО через Спасо-Преображенский собор

Напомним, в ночь на 23 июля армия РФ нанесла массированный удар по Одессе (враг применил 19 ракет разных типов) и попала по историческому центру, который находится под защитой ЮНЕСКО. В частности, был разрушен памятник 1794 года - крупнейший православный храм города Спасо-Преображенский собор.

Сейчас из-за варварского разрушения Россией не только страны и человеческих жизней, но и всемирно важных культурных объектов, Украина намерена напрямую обратиться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и Комитет второго протокола Гаагской конвенции. Соответствующее заявление сделал Минкульт Украины.

Там уточнили, помимо Спасо-Преображенского собора оккупанты также повредили дом ученых, здание Одесского государственного музыкального лицея имени профессора Столярского, дома людей, а также объекты, которые принадлежали к портовой инфраструктуре города.

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