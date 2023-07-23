Женщину возмутило собрание прихожан УПЦ МП, а также монахинь возле собора. По ее словам, эта часть украинцев никак не очнется и не поймет, какое зло творит Россия в Украине. В полемику с ней вступила местная уборщица.

Украинка устроила "разнос" прихожанам Украинской церкви Московского Патриархата возле Спасо-Преображенского собора - памятки ЮНЕСКО, которую в ночь на 23 июля разрушили российские ракеты.

Женщина назвала их "блаженными", которые никак не поймут, какое зло творит Россия в Украине. Соответствующий ролик стал распространиться по местным телеграм-каналам.

Украинку возмутило собрание монахов и прихожан УПЦ МП, которые после разрушения собора собрались в молитве: "Прекратите молиться русскому миру, он уничтожает украинцев", - заявила она.

В полемику с ней вступила местная уборщица, которая попрекнула, что украинка, несмотря на свои взгляды, разговаривает на российском языке: "Чего ты тогда на нем разговариваешь? Разговаривай на своем языке", - указала она.

В ситуацию вмешались правоохранители. Судя по видео, многие из толпы поддержали взгляды украинки.

"Я видела эту стену, возле Михайловского собора. Сколько погибло пацанов молодых, стоят, молятся они! Не уйду, это моя земля! И никакого шума я тут не устраиваю! Каждый день, уже сколько! Уничтожают порты наши, всю инфраструктуру! Я не кричу, я хочу чтобы очнулись, вот эти блаженные!", - заявила она.

Священники УПЦ МП опозорились реакцией на разрушение "своего" храма

Напомним, в ночь на 23 июля ракеты РФ ударили по историческому центру Одессы и повредили по меньшей мере 25 памятников архитектуры. Среди них оказался Свято-Преображенский собор (1794 год), который входил в перечень объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

Это уже второй раз, когда власти РФ "поиздевались" над памятником: ранее в 1936 году собор разрушили по указке Москвы. После реконструкции собор находился в конфессии УПЦ МП до 31 декабря 2022 года, однако местные монахи не сильно расстроились из-за разрушения памятника.

Один из монахов в комментарии журналисту заявил: "Взорвалось и взорвалось". Также реакцией отметился еще один поп. Он сказал, что храм атаковал "враг рода человеческого", но исключил причастность РФ.

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