Джо Байден заявил, что в ближайшие часы начнется отправка помощи в Украину.

США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 1 миллиард долларов, о его подготовке сообщили накануне. Киеву получит ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и многое другое.

"Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу разбить все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет", - объявил президент США Джо Байден.

По его словам, Киев получит помощь в считанные часы.

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"В ближайшие часы, буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для ПВО, боеприпасы к артиллерии и реактивным системам, бронетехнику", - заявил американский лидер.

Что вошло в новый пакет помощи:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и боеприпасы к нему, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;

боеприпасы для HIMARS;

155 мм артиллерийские снаряды, включая фугасные снаряды и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

транспортные средства материально-технического обеспечения;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-вспомогательное оборудование;

противоброневые мины;

противопехотные мины Claymore;

подрывные боеприпасы для уборки помех;

приборы ночного видения;

запчасти, полевое оборудование и различное вспомогательное оборудование.

Помощь США Украине - главные новости

20 апреля американская Палата представителей (нижняя палата Конгресса) поддержала законопроект, в котором, в частности, Украине предусмотрено выделение десятков миллиардом помощи в сфере безопасности. Позже документ поддержал Сенат США.

Сегодня, 24 апреля, свою подпись поставил американский президент Джо Байден, чем дал ход передачи обещанной Украине военной помощи.

Стоит отметить, что 23 апреля издание Reuters сообщило, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет выделен в рамках законопроекта Украина-Израиль.

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