Сегодня, 24 апреля, помощь Украине от США окончательно принята - документ подписал американский президент Джо Байден.
Байден поддержал миллиардную помощь США Украине
17:58, 24.04.240 мин. обновляется
Американский лидер подписал важный документ.
Помогите проектуПоддержите нас
Поддержите нас
Последние новости
- 17:51
Протесты украинцев в Варшаве: в 3-й штурмовой жестко "проехались" по "заграничному фронту"
- 17:48
КНДР подогревает обеспокоенность по поводу вооружений, отправляя делегацию в Иран, - Bloomberg
- 17:30
В Варшаве 300 украинцев заблокировали паспортный сервис, произошли стычки
- 17:27
Арест заместителя Шойгу стал результатом успешной работы ГУР, - СМИ
- 17:26
Рада призывает мир вернуть из плена журналистов, среди которых и корреспондент УНИАН Хилюк
- 17:14
Победа Трампа может стать мощным фактором раскола Европы из-за Украины, - Le Monde
- 17:10
25 апреля: церковный праздник сегодня, чем нужно поделиться, чтобы не знать бедности
- 17:06
"Мое решение не изменится": Шольц подтвердил, что не даст Украине "Таурусы"
- 17:00
Завтра в Киев нагрянет долгожданное потепление
- 17:00
Гороскоп на 25 апреля: Скорпионам - никаких рисков, Львам - осуждение
- 16:57
В Китае выпустили настоящего "убийцу флагманов" – он стоит дешевле $300 (фото)
- 16:53
ВСУ получили большую партию бронемашин "Козак-2М1" и "Козак-5": в чем их особенность
- 16:48
Всемирно известный производитель модной одежды окончательно уходит из РФ
- 16:48
Экс-глава МИД об остановке консульских услуг: закон должен соответствовать современным реалиям
- 16:41
В Европарламенте стало больше сторонников полной конфискации активов РФ, - DW
- 16:32
"Аурига", "Грады" и 11 пушек: как "похудели" на юге оккупационные войска
- 16:30
С четверга в Украине начнет теплеть: прогноз на 25 апреля (карта)
- 16:23
Матча vs зеленый чай: эксперты поспорили, что полезнее
- 16:19
Помощь США для Украины: FT выяснила, почему спикер Джонсон резко "переобулся"
- 16:15
The Telegraph: Россия захватила Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ
- 16:07
Нацбанк снова ослабил доллар: официальный курс валют на четверг
- 16:07
В России "герой СВО" изнасиловал и зверски убил 85-летнюю пенсионерку
- 16:03
101 бригада благодаря помощи столичной громады уничтожила российской техники почти на 35 миллионов долларов
- 15:59
Проверьте, поддерживает ли ваш компьютер c Windows искусственный интеллект
- 15:55
Когда Украина начнет получать оружие от США из нового пакета: прогноз эксперта
- 15:53
РФ отдаст газ за копейки: Москва "нашла" крупного покупателя вместо Европы, но есть нюанс
- 15:49
Увеличение численности ГПСУ: в службе рассказали, как планируют набирать новых людей
- 15:46
Украине не хватает электроэнергии: части потребителей будут выключать свет
- 15:44
В Днепре мать за миллион хотела продать двухлетнего сына, чтобы открыть бизнес (видео)
- 15:34
Прибыль Tesla упала более чем на 50%: названы главные причины
- 15:34
Известная украинская певица напугала фанов синим глазом: что случилось
- 15:33
Швеция готовит план на случай наихудшего сценария войны в Европе, - Bloomberg
- 15:31
обновленоЕсть попадание в "гнездо" офицеров РФ: Андрющенко рассказал важные детали
- 15:27
Когда Украина получит новые транши помощи от ЕС: ответ Минэкономики
- 15:18
Заместителя Шойгу подозревают в госизмене, он оказался другом Пескова, - СМИ
- 15:15
Два знака Зодиака будут летать на крыльях радости уже вот-вот
- 15:14
Названы пять вещей, к которым умные люди никогда не привязываются
- 15:00
Экономика РФ рискует перегреться: Bloomberg раскрыло, работают ли санкции
- 14:59
В ВСУ оценили, есть ли шанс у оккупантов захватить Часов Яр
- 14:55
Помощь США: в Politico оценили, смогут ли ВСУ перейти в наступление
- 14:50
В Steam изменили правила возврата денег за купленные игры: что нужно знать
- 14:48
Из-за ослабления европейских санкций Россия получает миллиарды на войну, - эксперт
- 14:41
Это как послать им тысячу самолетов и танков: легенда хоккея осудил допуск РФ к Олимпиаде
- 14:37
Остановка консульских услуг для украинцев: что говорят в Европе
- 14:32
Украина получит самые современные британские авиабомбы Paveway IV, - журналист
- 14:29
Закон о мобилизации: в Минобороны рассказали, что изменится 18 мая (инфографика)
- 14:27
Оккупанты совершили прорыв на Донбассе, захватив Очеретино, - Bild
- 14:17
Угрожает ли украинцам наступление на Харьков: NYT указал на возможную хитрость россиян
- 14:16
Второе президентство Трампа может "разорвать" Европу, – Politico
- 14:13
В Киеве уровень воды в Днепре поднялся до рекордной в этом году отметки (фото, видео)
- 14:12
Артем Пивоваров сломал нос своей фанатке прямо на концерте (видео)
- 14:11
Робот Optimus от Tesla может поступить в продажу уже в 2025 году, - Reuters
- 14:10
Франция хочет иметь в Украине свой ВПК и военных, - юрист-международник
- 14:07
Россия может начать большое наступление во время саммита НАТО в июле, - Atlantic Council
- 14:05
"Стальной Фронт" построил более 80 километров фортификаций в Донецкой и Запорожской областях
- 14:05
Что произойдет с вашим телом, если каждый день есть апельсины
- 13:59
Еврокомиссия выплатила Украине €1,5 миллиарда: что известно
- 13:59
"Звезда" европейского ПВО: эксперты рассказали о французской Aster 30
- 13:58
У воина ВСУ спросили, сколько стоит его "лук": он свел всех с ума (видео)
- 13:56
Синоптик рассказала, когда уже в Украину придет "человеческая" погода с приятным теплом
- 13:54
Украина получит дополнительные системы Patriot: Ермак раскрыл подробности
- 13:48
Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов – не тяните с установкой
- 13:45
Известный украинский актер попал в больницу: "Меня вырубили"
- 13:45
Нужно ли идти в ТЦК, если пришла повестка, но есть бронь: ответ юриста
- 13:39
Зои Кравиц сняла Ченнинга Татума в своем режиссерском дебюте: вышел первый трейлер
- 13:30
У бывшей топ-чиновницы Минюста нашлось российское гражданство
- 13:18
Удар по нефтебазе под Смоленском: спутник зафиксировал масштабы пожара (фото)
- 13:14
Стартовали продажи четвероногого робота Thermonator с огнеметом (видео)
- 13:07
Лиссабон вдвое поднимет налог для туристов
- 13:05
Известный украинский певец сделал предложение экс-подопечной Потапа
- 13:00
В Минэкономики оценили темпы роста украинской экономики с начала года
- 12:59
Зинченко худший: журналист Sky Sports оценил выступления украинцев в АПЛ
- 12:56
Приостановление консульских услуг для призывников: в Раде требуют объяснений от МИДа
- 12:54
"Такого шага я не исключаю": известная украинская певица высказалась о мобилизации
- 12:50
В одной из главных игр 2024 года будет официальная украинская локализация