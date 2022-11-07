Российский военный признался, что пропагандисты врут об успехах ВС РФ в Херсонской области.

Оккупант Роман Федоринов из танкового батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады признался, что дела у россиян в Херсонской области плохи.

В разговоре с отцом, запись которого была перехвачена разведкой, Федоринов посоветовал не слушать новости.

Военный, в частности, рассказал, что уже уезжает в Крым ремонтировать танк.

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"В Крым (уезжаю - ред.) ориентировочно. Вот сегодня должны уехать. А так эти четыре дня не прекращали бомбить. Бомбили и бомбили 152 мм", - пожаловался военный.

На вопрос отца, правда ли, что Россия начала наступление в Херсонской области, Федоринов ответил: "Это новости - не слушайте! Обманули".

Война - новости: ситуация в Херсонской области

Хотя продвижение украинских сил на юге и востоке замедлилось, это не мешает защитникам бить по логистике оккупантов в глубоком тылу.

В Херсонской области продолжается депортация местного населения с правого берега и 15 км "зоны" левобережья Херсона, а также "эвакуация" оккупационных властей в другие подконтрольные России районы.

Эксперты разошлись во мнениях, готов ли враг биться до последнего солдата за Херсон, либо смирился с потерей еще одного города. Генштаб ВСУ считает, что сообщения о якобы "панике" российских войск в Херсонской области преувеличены - таким образом, противник хотел запутать украинское командование.

Вместе с тем западные аналитики считают, что Россия еще сама не до конца определилась с судьбой захваченной части юга. По мнению украинской разведки, во время отступления РФ может пойти на любого рода провокации - вплоть до подрыва Каховской дамбы либо Запорожской АЭС, намереваясь уничтожить гражданскую инфраструктуру.

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