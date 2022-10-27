Противник может прибегнуть к проведению серий терактов с подрывом жилых массивов, заявили в Генштабе.

Российское командование готовит ряд терактов во время отступления с оккупированных территорий. В Генштабе назвали несколько наиболее вероятных сценариев.

Об этом на брифинге 27 октября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Громов процитировал фразу командующего российскими войсками в Украине Суровикина, который ранее заявлял о вероятности "непростых решений" в контексте сложного положения РФ на поле боя.

Видео дня

"Наиболее вероятно, что во время отступления противник кроме массовой эвакуации может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращение временно оккупированных территорий на "выжженную землю" - с нанесением ущерба критической инфраструктуры на возвращенных Украине территориях", - отметил Громов.

Учитывая последние провокации России с "грязной бомбой", Генштабом не исключается также подрыв Запорожской АЭС "с целью ее окончательного вывода из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы по обвинению в этом Украины".

"Даже прогнозируемые последствия катастрофы на ЗАЭС были предусмотрены россиянами с учетом направления ветра в западном направлении", - уточнил Громов.

Война в Украине: главные новости

Сейчас по всему участку фронта продолжается позиционная оборона, заявила накануне заместитель главы МОУ Анна Маляр. Контрнаступление ВСУ на юге замедлилось из-за сезона дождей, уточнил министр Алексей Резников.

26 октября оккупанты снова штурмовали Соледар и Бахмут Донецкой области, все атаки были отбиты.

На Сватовском направлении русские пытаются построить линию обороны, поскольку, по данным ВСУ, получили приказ удержать территорию любой ценой.

Более того, в эстонской разведке считают, что Путин готов пожертвовать всеми мобилизованными ради продолжения войны. Военные поражения на фронте не заставили его пересмотреть свои первоначальные цели по захвату всей Украины.

На Херсонском направлении продолжается "эвакуация" элитных подразделений российских оккупантов на левый берег. На передовой - с целью удержания противника - РФ оставила всех, кого не жалко.

Потеря Херсона станет переломным моментом для России, подчеркнула Маляр 26 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: